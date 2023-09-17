شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أكتوبر.. 43 بندا على طاولة عمومية «إنماء الروابي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة إنماء الروابي المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الإثنين 24 ربيع الأول 1445هـ الموافق 09 أكتوبر 2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن بإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعیة ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحاً یوم الخميس 20 ربيع الأول 1445هـ الموافق 05 أكتوبر 2023م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین.

وأضافت أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، إضافة إلى أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وتناقش الجمعية العامة غير العادية الثانية 43 بندا، من أهمها: التصويت على تعديل بعض مواد نظام الشركة الأساسي.