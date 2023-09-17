شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي للأسهم الخليجية في جلسة بداية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، في أولى جلسات الأسبوع، حيث خسر مؤشر الأسهم السعودية الرئيس «تاسي» 0.45% إلى 11104.15 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 147 مليون سهم.

وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 0.07% إلى 22791.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

الكويت

وتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.26% إلى 7011.06 نقطة، جراء تداول 143 مليون سهم نفذت عبر 8254 صفقة نقدية بقيمة 32.18 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 0.18% إلى 5765.56 نقطة، من خلال تداول 75.11 مليون سهم عبر 3917 صفقة نقدية بقيمة 10.6 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.37% إلى 7676.29 نقطة، عبر تداول 67.9 مليون سهم نتيجة تنفيذ 4337 صفقة بقيمة 21.5 مليون دينار.

البحرين وقطر

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.35% إلى 1,924.82 نقطة. وخسر مؤشر البحرين الإسلامي 0.74% متراجعاً إلى 720.01 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.717 مليون سهم، بقيمة 251504 دنانير بحرينية، تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر 0.64%، إلى 10253.49 نقطة. وجرى خلال الجلسة، تداول 210.787 مليون سهم، بقيمة 518.097 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 15378 صفقة.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.31% إلى 4711.25 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.631 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر السوق الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66% إلى 19668.82 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 0.4% إلى 3854.39 نقطة، وأضاف مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً 0.58%، منهياً التعاملات عند مستوى 5682.36 نقطة.