شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: نسبة الإنجاز فى مشروعات حياة كريمة بمدينة دمنهور تصل لـ95% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت مبادرة حياة كريمة فى تحسين معيشة المواطنين فى الريف المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات كالصرف الصحى والمياه والوحدات الصحية والمدراس والغاز وغيرها من الخدمات.

ويستهدف تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.

وعن مشروعات حياة كريمة في مدينة دمنهور أوضحت وزارة التخطيط في تقرير لها أن بلغت نسبة التنفيذ في توسعات محطة مياه (عقد 4) بقدرة 51 ألف م3/يوم بنسبة إنجاز 60%، بقرية الأبعادية، وبلغت نسبة الإنجاز في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة إضافية 70 ألف م3/يوم بنسبة 80% للأعمال المدنية، والوحدة الاجتماعية بنسبة إنجاز 95%.

وعن المشروعات التي بدأت في دخول الخدمة، أشار التقرير إلى مشروع تأهيل وتبطين ترعة الأبعادية بطول 3.2 كم، ومركز طب الأسرة ومجمع خدمات المواطنين (المركز التكنولوجي)، الذي يضم خدمات (الشهر العقاري، التموين، التضامن الاجتماعي، الوحدة المحلية، السجل المدني)، ومجمع الخدمات الزراعية الذي يضم (وحدة بيطرية،جمعية زراعية، مركز إرشاد زراعي)، ونقطة الإسعاف ووحدة الإطفاء، ومركز الشباب الذي يضم 2 ملعب ومركز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، و"كشك كتابك" المزود بساحة للقراءة تستوعب 100 شخص.

وأوضح التقرير أنه تم تطوير مدرسة الأبعادية الابتدائية المشتركة بعدد 33 فصل تستوعب 1700 طالب، والمدرسة الإعدادية المشتركة بعدد 22 فصل تستوعب 1250 طالبًا، ومركز الخدمات البريدية، والسوق الذي يضم 21 محل تجاري، فضلاً عن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية بالقرية، كما زار الوفد مخبز القرية الذي يعمل بالغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية 27 ألف رغيف يومياً، وموقف القرية الذي يعمل بالطاقة الشمسية ويستوعب 40 سيارة.

عن إجمالي مشروعات " حياة كريمة" بمركز دمنهور، يصل إلى 660 مشروعًا تنمويًا تستفيد منها 61 قرية، بهدف تحسين جودة الحياة في قرى المركز، مشيرًا إلى أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب يتضمن تغطية كافة القرى بالصرف الصحي، وتنفيذ 4 محطات معالجة للصرف الصحي، و56 مشروعًا لمد وتدعيم شبكات المياه، وتطوير محطة مياه، بهدف توفير مياه الشرب النقية لقرى المركز.