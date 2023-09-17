في ختام التعاملات .. تعرف علي سعر الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر

الشارقة - اميمة ياسر - شهد سعر الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 استقرارًا في ختام التعاملات المسائية بأسواق الصاغة والمجوهرات المحلية، عقب زيادة بنحو 10 جنيهات كمتوسط لجميع الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

تبلغ أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية وفق أسعار السوق المعلنة بنحو 2185 جنيهًا للجرام مع إضافة قيمة مالية.

وتختلف قيمتها من مكان لآخر، وتحدد وفقا للتصميم الذي يحتاجه المستهلك، وتوجد طرق معينة لحسابها بدقة بمتوسط يبدأ من 70 جنيها تقريبا.

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر- بيع

جاء سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بيع إلي الجمهور كالتالي:

وصل سعر الذهب اليوم الأحد عيار 24 إلي 2497 جنيهًا بيع للجمهور.

وبلغ سعر الذهب اليوم الأحد عيار 21 إلي 2185 جنيهًا بيع للجمهور.

وسجل سعر الذهب اليوم الأحد عيار 18 حوالي 1875 جنيهًا بيع للجمهور.

وتداول سعر الذهب اليوم الأحد عيار 14 عند 1457 جنيها بيع للجمهور.



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سعر الذهب اليوم الأحد في مصر- شراء

جاء سعر الذهب اليوم الأحد في مصر شراء من الجمهور كالتالي:

وصل سعر الذهب اليوم الأحد عيار 24 إلي 2486 جنيهًا شراء من الجمهور.

وتداول سعر الذهب اليوم الأحد عيار 21 عند 2175 جنيهًا شراء من الجمهور.

وبلغ سعر الذهب اليوم الأحد عيار 18 نحو 1864 جنيها شراء من الجمهور.

وسجل سعر الذهب اليوم الأحد عيار 14 حوالي 1450 جنيها شراء من الجمهور.

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سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 حوالي 17480 جنيها، في حالة الشراء جديد، قبل إضافة الضريبة أو الدمغة أو المصنعية.

بينما تداول سعره في حالة الشراء من الجمهور نحو 17400 جنيه.

يبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21، ويختلف سعر الجنيه الذهب من شركة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى.

كما يختلف سعر الجنيه الذهب من الشركات الكبرى المغلف عن سعر الجنيه الذهب غير المغلف(البلدي).