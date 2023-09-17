شكرا لقرائتكم خبر مزاد الطيف الترددي الخامس لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية 16 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مزاد الطيف الترددي الخامس لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية «IMT» في النطاقات (600 و700 و3800) ميجاهرتز، في 16 من أكتوبر المقبل.

وتسعى الهيئة من خلال إتاحة هذه الترددات إلى تحسين تغطية شبكات الجيل الخامس، ورفع مستوى جودة الخدمة في الطرق والمنافذ الحدودية ومسارات قطارات الركاب، وتعزيز سرعات الإنترنت للمستخدمين، إضافة إلى تنمية الاستثمار وتحفيز التنافسية في الخدمات اللاسلكية.

وأوضحت الهيئة أن عقد المزاد يعد خطوة معززة للمكانة الريادية للمملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، كما يأتي ضمن جهودها في تنفيذ «خطة تمكين الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023» التي اعتمدتها في عام 2020م، وانطلاقا من دورها الاستراتيجي في تمكين شبكات الجيل الخامس في المملكة، لتصنف المملكة بذلك كأولى دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في إتاحة ترددات نطاق 600 ميجاهرتز، والأولى عالميا في إجمالي الترددات المرخصة لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية للنطاقات الأقل من 5 جيجاهرتز.

وتضمنت الوثيقة عناصر تصميم وقواعد المزاد المختلفة كتقسيم القنوات لمختلف النطاقات، والشروط الفنية والتنظيمية، إلى جانب آلية تحديد أهلية المنافسة للمشاركة والالتزامات والأسعار الافتتاحية المرتبطة بالقنوات المطروحة في هذا المزاد.

ودعت الهيئة مقدمي الخدمة المرخصين للمشاركة في المزاد، والاطلاع على وثيقة معلومات وقواعد مزاد النطاقات (600 و700 و3800) ميجاهرتز.

في سياق آخر أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، خطة استخدام النطاق الترددي (5.9) جيجاهرتز لأنظمة اتصال المركبة بالأشياء (V2X)، حيث تعنى الخطة بتحديــد توجــه الهيئــة فــي توفيــر التــرددات لهذه الأنظمة فــي المملكــة، وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في أنظمة النقل الذكي، وتمكين المركبات ذاتية القيادة مستقبلا، كما ستسهم هذه الأنظمة في تحسين جودة الحياة في المملكة عبر رفع مستوى السلامة على الطرق، وتوفيـر البيانـات الإرشـادية لقائـدي المركبـات.

وبينت الهيئة أن الخطة تتضمن دراسة التطبيقات وأنواع اتصالات المركبة بالأشياء (V2X)، وأبرز التطورات لهذه التطبيقات، إضافة إلى دراسة الممارسات التنظيمية للدول، ونتائج تحليل مرئيات العموم، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تمكين أحدث التقنيات لهذه الأنظمة وهي اتصال المركبة بالأشياء عبر الشبكات الخلوية (C-V2X) لعدة أســـباب، من أهمها؛ حالات الاســـتخدام المتقدمة التي توفرها التقنية وتكاملها مع شـــبكات الجيل الرابع والجيل الخامس التي يمكن استغلالها في هذه الأنظمـــة.

وتأتي الخطة استكمالاً لتنفيذ خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021 - 2023، وامتدادا للاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق مستقبل مزدهر وآمن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مزاد الطيف الترددي لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية «IMT»:

الموعد: 16 أكتوبر 2023.

النطاقات: (600 و700 و3800) ميجاهرتز.

الأهداف: