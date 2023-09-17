تعاون بين كاوست ومؤسسات أكاديمية ومراكز ابتكار صينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» مذكرات تفاهم مع مؤسسات أكاديمية ومراكز ابتكار عالمية رائدة في مدينة «شينزين» الصينية، لتعزيز التعاون في مجال الابتكار الصناعي، ونقل التقنية، والأبحاث، وتبادل المواهب، وبرامج التدريب، وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال زيارة وفد صيني رفيع إلى الجامعة؛ ضم عمدة مدينة شينزين تشين ويزونغ، و50 ممثلا من جامعة تسينغهوا، ومدرسة تسينغهوا شينزن الدولية للدراسات العليا «Tsinghua SIGS0»، ومعهد جامعة تسينغهوا في شينزين «RITS0»، وجامعة هونغ كونغ الصينية في شينزين «CHUK-Shenzhen»، وأكاديمية شينزين إينوكس، ومعهد شينزين لأبحاث البيانات الضخمة «SRIBD».

وتأتي هذه الشراكات؛ خطوة بارزة لدعم جهود التحول الاقتصادي في المملكة، والتي تسعى لإعداد جيل جديد من قادة البحث العلمي والابتكار، وتطوير نظام التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والوصول به إلى مستويات غير مسبوقة.

وتعد الشراكات مع مدينة شينزين الصينية جزءا محوريا من استراتيجية «كاوست» الجديدة، التي أعلن عنها الشهر الماضي، والتي من أهدافها ترسيخ التعاون العلمي بين «كاوست» ونخبة المؤسسات الأكاديمية ومراكز الابتكار في جميع أنحاء العالم، وخلق تحالفات علمية لتحفيز تبني التقنيات الواعدة، وتشجيع تسويق الأبحاث لرفع القدرة التنافسية الاقتصادية للمملكة.

وتعتبر مدينة شينزين الصينية إحدى أهم مراكز التطور التقني في العالم، وثالث أكثر مدن الصين تقدما في مجالي الاقتصاد والتقنية بعد شنغهاي وبكين.

وهي شريك استراتيجي مهم في تعزيز النظام البيئي للابتكار في المملكة العربية السعودية.

وستتيح هذه الشراكات مع «كاوست» مزيدا من التعاون مع الشركات الرائدة والأكاديميين والمتخصصين في مجال الابتكار في مدينة شينزين، مما سيسهم في ترسيخ سمعة الجامعة كمركز عالمي رائد للتقنية والابتكار.

من جانبه أوضح رئيس «كاوست» الدكتور توني تشان، أن شراكات الجامعة المتميزة مع مؤسسات شينزين المرموقة؛ سوف تدعم الأهداف الرئيسة لكاوست، والمتمثلة في تعزيز تسويق شراكاتها البحثية العالمية وتنمية المواهب المتميزة، وتحقيق فوائد ملموسة للمملكة.