هيئة النقل تدشن أجرة مطار العلا الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة تجمع مطارات الثاني «أجرة العلا» بهويتها الجديدة في مطار العلا الدولي، بحضور وكيل النقل البري في هيئة النقل المهندس عبدالمجيد الطاسان، ونائب رئيس تسويق الوجهة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم، ومدير التشغيل التجاري وتطوير الأعمال بشركة تجمع مطارات الثاني سعد العجلان.
ويأتي تدشين «أجرة العلا» بهدف الإعلان عن انطلاق خدمات النقل بالأجرة في المطار، وتوفرها للزوار وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية، حيث تراعي المواصفات التي وضعتها الهيئة العامة للنقل أهمية تحسين تجربة المستفيدين من هذه الخدمات.
وتعد «أجرة العلا» أول هوية يتم اعتمادها والعمل بها خارج نطاق الهوية المعتمدة لنشاط الأجرة «أجرة المطار» في بقية مدن ومناطق المملكة، وذلك لأهمية محافظة العلا كوجهة سياحية ومقصد مهم للكثير من السياح والزوار، كما تنطلق هوية أجرة العلا من عمقها التاريخي الأصيل، لتضع الزائر أمام صورة متكاملة ومنسجمة عن طابع المحافظة ومقوماتها الطبيعية، وإرثها العريق.
«أجرة العلا»
- أول هوية يتم اعتمادها والعمل بها خارج نطاق الهوية المعتمدة لنشاط الأجرة «أجرة المطار» في بقية مدن ومناطق المملكة.
- انطلاق خدمات النقل بالأجرة في المطار.
- توفرها للزوار وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية.
- تحسين تجربة المستفيدين من هذه الخدمات.
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