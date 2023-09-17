شركة الطائرات المروحية تعرض دورها في توفير خدمات الإسعاف الجوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك شركة الطائرات المروحية، أول مشغل محلي للطائرات المروحية التجارية في المملكة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كراع استراتيجي للمؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية (SEMS)، الذي يعقد من 18 إلى 20 سبتمبر في فندق هيلتون الرياض.

وتعد رعاية الحدث خطوة مهمة لشركة الطائرات المروحية، حيث تسلط الضوء على دورها في توفير خدمات الإسعاف الجوي (HEMS) بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي (SRCA)، كما تسهم الشركة مع غيرها من الجهات المعنية بشكل رئيسي في تشغيل الخدمات الإسعافية الجوية في المملكة.

ويعد برنامج الإسعاف الجوي (HEMS) من المبادرات الرئيسية لشركة الطائرات المروحية التي تسهم بإنقاذ الأرواح، وتهدف إلى توفير خدمات الإسعاف الجوي لـ90% من مناطق المملكة من خلال استجابة جوية سريعة وطاقم خبراء طبي مدرب على التعامل مع جميع الحالات الطبية الطارئة.

وتهدف الشركة للوصول إلى الموقع في غضون 15 دقيقة من استلام البلاغ، لضمان عملية نقل سريعة وتقديم رعاية طبية عالية الجودة بوسائل متقدمة تناسب مختلف أنواع الطوارئ، التي تشمل حوادث الطرق السريعة والنقل بين المرافق الصحية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية وجودة حياة المواطنين، وذلك وتماشيا مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية الكابتن أرنو مارتينيز عن سعادته بالمشاركة كراع استراتيجي في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية 2023، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي الأكبر لشركة الطائرات المروحية يتمثل في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، لافتا الانتباه إلى أن الشركة تركز بشكل خاص على تقديم خدمات طبية متطورة لمساعدة المرضى والمصابين.

ويأتي المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية استكمالا لمسيرة هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تزيد على 90 عاما، وذلك من خلال مشاركة متحدثين بارزين وتقديم ورش عمل متخصصة ومناقشة الأعمال والأبحاث في مجال الخدمات الإسعافية على المستوى المحلي والعالمي.