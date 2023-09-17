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- بواسطة أيمن الوشواش - تنظم بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين فعاليات أسبوع القانون، للفترة من 17 وحتى 21 سبتمبر الجاري، في مراكز دعم المنشآت في كل من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين فعاليات أسبوع القانون، للفترة من 17 وحتى 21 سبتمبر الجاري، في مراكز دعم المنشآت في كل من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر. وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن الفعاليات تهدف إلى إبراز المبادرات والحلول والفرص الاستثمارية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الحديث عن الاحتياجات القانونية لرواد ورائدات الأعمال، وتسليط الضوء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وكيفية إدارة المخاطر في المشاريع الريادية.

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