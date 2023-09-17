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- بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عقدت برنامجا تدريبيا حول نظام أسماء النطاقات (DNS) وتقنية الامتداد الآمن (DNSSEC)، بالتعاون مع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة الدولية (ICANN)، وهيئة الحكومة الرقمية (DGA)، وذلك بهدف الإسهام في بناء القدرات والمهارات المتخصصة في مجال أسماء النطاقات، وتعزيز جوانب الأمان والموثوقية، ورفع نسبة تبنيها في المملكة وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عقدت برنامجا تدريبيا حول نظام أسماء النطاقات (DNS) وتقنية الامتداد الآمن (DNSSEC)، بالتعاون مع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة الدولية (ICANN)، وهيئة الحكومة الرقمية (DGA)، وذلك بهدف الإسهام في بناء القدرات والمهارات المتخصصة في مجال أسماء النطاقات، وتعزيز جوانب الأمان والموثوقية، ورفع نسبة تبنيها في المملكة وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية. وبينت الهيئة أن البرنامج الذي امتد على مدى 5 أيام تطرق إلى أساسيات نظام أسماء الطاقات (DNS) والتقنيات المرتبطة به، وأبرز مميزات تقنية الامتداد الآمن للنظام (DNSSEC)، ومدى إسهامه في حمايتها، إلى جانب التطبيق العملي لتفعيل النظام وإدارة عملياته.

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