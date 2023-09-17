ملتقى نمو الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق أمس بمقر نادي الأعمال بغرفة المدينة المنورة، بمشاركة عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناجحة.

ويتضمن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام عقد لقاءات قصيرة، وجلسات حوارية مع رواد الأعمال في عدة مجالات، للاستفادة من خبرتهم، وتقديم الدعم والإرشاد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من تأسيس مشاريع على أسس سليمة، والإسهام في استدامة عمل المنشآت، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في مختلف المجالات، إلى جانب التعريف بطرق الاستثمار في المجالات الحديثة.

وتشمل الجلسات لقاء حول تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع ريادية، من خلال استعراض أساسيات ومفاهيم الفكرة ومراحل تحويلها إلى فرص، وكيفية التفكير بشكل استراتيجي، إضافة إلى لقاء يتناول مفهوم التسويق في المشاريع الناشئة، متضمنا التعريف بمفهوم التسويق الرقمي، وآلية تحديد الفئة المستهدفة من المشروع.