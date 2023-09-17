إطلاق 4 مؤشرات تداول لحجم الشركات والطروحات الأولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت تداول السعودية أمس 4 مؤشرات تداول لحجم الشركات والطروحات الأولية.

وقالت تداول السعودية في بيان أمس «إن إطلاق مؤشرات تداول لحجم الشركات والطروحات الأولية، بدأ اعتبارا من تاريخ 17 سبتمبر 2023».

وأضافت «إن المؤشرات الجديدة تشمل كلا من مؤشر تداول للشركات الكبيرة، ومؤشر تداول للشركات المتوسطة، ومؤشر تداول للشركات الصغيرة، مؤشر تداول للطروحات الأولية، مشيرة إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة في مسار نمو وتقدم السوق المالية السعودية».

وذكرت أن مؤشرات تداول لحجم الشركات تعكس تركيبة السوق، حيث تمثل الشركات الكبيرة نسبة 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة نسبة 20%، في حين تمثل الشركات الصغيرة نسبة 10% المتبقية، كما توفر مؤشرات تداول لحجم الشركات للمستثمرين مقاييس مرجعية لتوسيع نطاق استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق.

وأوضحت أن مؤشر تداول للطروحات الأولية يركز على الشركات التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسة لتداول السعودية خلال الخمس سنوات الماضية، ويقدم هذا المؤشر للمستثمرين مقاييس مرجعية لتقييم أداء الشركات المدرجة حديثا، كما يوفر لهم فرصة فريدة للاستثمار في شركات جديدة وسريعة النمو.

المؤشرات الجديدة: