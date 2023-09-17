شكرا لقرائتكم خبر إنهاء 6 آلاف قضية تجارية صلحا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى مركز المصالحة التابع لوزارة العدل أكثر من 6 آلاف قضية تجارية صلحا، عبر منصة تراضي الالكترونية، بعيدا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة، وذلك تحقيقا لمستهدفات مبادرة «تفعيل منظومة المصالحة»، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية السعودية 2030.

ويقدم مركز المصالحة، خدمات الصلح من خلال منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa حيث يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.

وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة «تراضي» تحسنا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الالكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

المصالحة:

هي بديل مفضل اجتماعيا واقتصاديا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين، ضمن إجراءات مؤسسية وشراكات فاعلة.

مركز المصالحة:

هو مركز تابع لوزارة العدل يعنى بتقديم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية، ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل اجتماعيا واقتصاديا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.

منصة «تراضي»:

هي منصة الكترونية تابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل تمكن أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل بداية من تقديم طلب المصالحة حتى انتهائه بوثيقة صلح أو تعذر.

مزايا منصة «تراضي»:

ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺳﻨﺪا ﺗﻨﻔﻴﺬيا ﻳﻠﺰم اﻷﻃﺮاف ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه، وﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺧﻼل ﺑﺸﺮوﻃﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻗﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

تمكن ﻣن ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ اﻧﻔﺮادﻳﺔ.

تمكن ﺗﺪاول ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻦ بعد ﺑﺈﺟﺮاءات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﺪاوﻟﺔ اﻟﻨﺰاع واﺧﺘﺼﺎر ﻣﺪة إﻧﻬﺎﺋﻪ.

تمكن المنصة اﻟﻤﺼﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ وﺟﺪوﻟﺘﻪ الكترونيا.

اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.

خطوات تقديم الطلب عبر منصة «تراضي»:

الدخول لمنصة تراضي.

اختيار طلب صلح جديد.

اختيار نوع طلب الصلح وتعبئة البيانات.

استلام رسالة تأكيد الطلب.

استلام رسالة بموعد لقاء الصلح (حضوري/عن بعد).

يعقد اللقاء في حال اكتمال الإجراءات.

اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح.

إنشاء وثيقة الصلح وإرسالها لمركز المصالحة للاعتماد.

اعتماد الأطراف للوثيقة عبر النفاذ الوطني من منصة »تراضي« الرقمية.

إصدار وثيقة الصلح الملزمة للأطراف.

وفي حال تعذر الصلح يصدر تقرير (تعذر الصلح).

9 مسارات للصلح: