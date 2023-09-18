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- بواسطة أيمن الوشواش - وفد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق العوجان، التقى مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل الغامدي بمقر الوزارة بالرياض، بحضور فريق كفاءة الإنفاق بالوزارة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق العوجان، التقى مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل الغامدي بمقر الوزارة بالرياض، بحضور فريق كفاءة الإنفاق بالوزارة. وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج العمل المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتعزيز وتحسين كفاءة الإنفاق، وركائز استدامة كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية، كما شملت الزيارة افتتاح المعرض الخاص بكفاءة الإنفاق بمشاركة فريق الكفاءة بالوزارة، والذي تضمن استعراض مشاريع ومبادرات ومنجزات الوزارة في كفاءة الإنفاق، حيث حصلت الوزارة في وقت سابق على جائزة التميز العملي نظير تميزها في التقييم العام للتقارير الشهرية، وجائزة التميز المؤسسي في الدورة الرابعة نظير حصولها على المركز الأول بين الجهات الحكومية في التقييم العام لبرنامج الركائز.

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