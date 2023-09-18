شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. محتجون يطالبون بالتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب محتجون في مدينة نيويورك الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء العالم بالتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري.

ودشن آلاف المحتجين يوم الأحد "أسبوع المناخ"، واكتظت بهم شوارع منطقة ميدتاون بحي مانهاتن في نيويورك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وخرج المحتجون في مسيرات صاحبها عزف الموسيقى وقرع الطبول، رافعين لافتات كان من بين العبارات المكتوبة عليها "أوقفوا استخدام الوقود الأحفوري"، و"الوقود الأحفوري قاتل"، و"أعلنوا حالة طوارئ مناخية".

500 احتجاج عالمي

تأتي الاحتجاجات ضمن جهد دولي على مدى أسبوع لمجموعة المناخ، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى دفع الإجراءات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن المقرر خلال أسبوع المناخ تنظيم ما يزيد على 500 احتجاج في الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا وكوريا الجنوبية والهند وأماكن أخرى في 54 دولة.

ويتوقع منظمو الاحتجاجات مشاركة ما يربو على مليون شخص في أنحاء العالم.

كوب 28

تأتي الاحتجاجات قبل شهرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي تعتزم فيه أكثر من 80 دولة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز.