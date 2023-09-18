شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «أسمنت العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأسمنت العربية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة اعتباراً من 1 يناير 2024م ولمدة أربع سنوات.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الترشح لعضوية مجلس الإدارة سيكون وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساس وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية المعتمدة من الجمعية العامة.

وأضافت أن التصويت لانتخاب الأعضاء المرشحين سيجرى في اجتماع الجمعية العامة المقبل، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً.

شروط الترشح

حددت الشركة شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، والتي تضمنت: تقديم طلب موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، واستكمال نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة، واستكمال نموذج رقم (3) الإفصاح للمرشح لعضوية مجلس الإدارة.

وأضافت أن من ضمن الشروط: بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق للمرشح عضويتها وتاريخها وصفة العضوية وكذلك بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي لا زال المرشح يتولى عضويتها وصفة العضوية.

وأشارت إلى أن من ضمن الشروط: بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في ملكيتها أو إدارتها والتي تزاول أنشطة مماثلة لأنشطة الشركة، فيما يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس.

وأوضحت أن الإخطار يجب أن يتضمن: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، إضافة إلى اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ونوهت بأن من ضمن الشروط توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان المتقدم بصفته عضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل، وإرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة ( للسعوديين) أو هوية مقيم و جواز السفر (لغير السعوديين) بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

وذكرت الشركة أن لجنة المكافآت والترشيحات ستتولى دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نص عليه البند (2) من المادة الثانية والستين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

ووفقا للشركة يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.