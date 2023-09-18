شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: 50% تراجعًا فى مبيعات الذهب خلال سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن هناك انخفاضا كبيرا وملحوظا في مبيعات الذهب بالأسواق بنسبة تصل إلى 50 % خلال شهر سبتمبر الجاري قياساً على الشهر الماضي، مرجعًا السبب إلى دخول المدارس وهو ما يجعل الأسرة توجه مدخراتها المالية لتلبية احتياجات الدراسة.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السبائك تحصل على نصيب الأسد من تراجع المبيعات بنسبة تصل إلى 70 % والحركة البيعية في السوق حاليًا لشراء المشغولات ذات الأوزان الأخف .

وأشار سامح عبد الحكيم، إلى أن الانخفاض الملحوظ في المبيعات تسبب في تراجع الأسعار لمستويات 2180 جنيها للجرام مقابل مستويات تتجاوز 2250 جنيها للجرام، لافتا إلى أن تراكم المعروض يساهم في تراجع الأسعار.

وأوضح عضو شعبة الذهب، أن أسعار الذهب الفورية اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 1923 دولار للأونصة ليسجل الذهب ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 0.3%، ويأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم الجمعة بنسبة 0.7% ليربح 13 دولار في سعر الأونصة، وهذه التطورات ساعدت الذهب في مصر على التراجع من 2200 جنيها إلى 2180 جنيها بختام تداولات الأسبوع الماضي.