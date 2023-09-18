الاقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين يسجل استقرارا ملحوظا بالتعاملات الصباحية

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القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 18-9-2023، بالتعاملات الصباحية في البنوك المصرية استقرارا ملحوظا، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

 30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

30.75  جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر
 

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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