شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال أغسطس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن أعداد سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها خلال أغسطس 2023 بلغت عددها حوالي 1263 سيارة، جاء من بينها 13سيارة نقل موديل 2020 ، 49 سيارة نقل موديل2021 ، 310 موديل 2022 ، 387 سيارة نقل موديل 2023 ، 504 سيارة موديل 2024 .

أما سيارات النقل من حيث " نوع الوقود" سواء بنزين أو غاز فقد بلغت عددها حوالي 964 سيارة ، جاء من بينها حوالي 17سيارة نقل موديل 2020 ، 61 سيارة نقل موديل 2021 ، 218موديل 2022 ، 348سيارة نقل موديل 2023 ، 320 سيارة موديل 2024 .

يذكر أن عدد " المركبات المتنوعة " التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 26673مركبة وهذا يعنى ان المبيعات الفعلية للسوق فى حاله ارتفاع بالمقارنه بالشهر السابق حيث كانت قد حققت 18586 مركبة .

وكشف تقرير أغسطس أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1748مركبة موديل 2020 و2949مركبة موديل 2021و8076مركبة موديل2022 و11003مركبة موديل 2023 و2877 مركبه موديل 2024 .