شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 19690 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 23756 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 8244 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 3880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل

إلى مستوى 5711 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 5616 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: أم بي للهندسة، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمصرية لنظم التعليم الحديثة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة على بنك التعمير والإسكان بحجم 44.6 ألف سهم بقيمة إجمالية 456.9 ألف جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

أعلنت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء المساهم بيتر فوزي فؤاد بخيت عدد 2.2 مليون سهم بسعر 1.6722 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 1.312% إلى 1.76%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال عدد 3.15 مليون سهم، 400 ألف سهم، 168 ألف سهم، 287.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 7 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 150 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 742 سهم، 572.9 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 10 آلاف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مستشفى كليوباترا 458 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، توقيع اتفاقيتين للحصول على قرضين متوسطي الأجل لمدة 7 سنوات، تبلغ قيمة القرض الأول 190 مليون جنيه، ومن المقرر توظيفه في تمويل 50% من إجمالي قيمة عملية الاستحواذ على شركة فانسي فودز، وتبلغ قيمة القرض الثاني 200 مليون جنيه، ومن المقرر توظيفه في تمويل إعادة تمويل الاستثمارات اللازمة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة.

في سياق آخر قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إنها ليس لديها علم بالخبر المنشور بشأن بيع دراسة الحكومة بيع حصة من الشركة.