شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تسجل 2180 جنيها للجرام عيار 21 بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم بمستهل التعاملات الأسبوعية عند 2180 جنيها للجرام عيار 21، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1926 دولار.





أسعار الذهب في مصر اليوم:عيار 21 يسجل 2180 جنيها.

عيار 18 يسجل 1869 جنيها.

عيار 24 يسجل 2491 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17440 جنيه.

تراجع الطلب على الذهب في مصر قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن هناك انخفاضا كبيرا وملحوظا في مبيعات الذهب بالأسواق بنسبة تصل إلى 50 % خلال شهر سبتمبر الجاري قياساً على الشهر الماضي، مرجعًا السبب إلى دخول المدارس وهو ما يجعل الأسرة توجه مدخراتها المالية لتلبية احتياجات الدراسة.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السبائك تحصل على نصيب الأسد من تراجع المبيعات بنسبة تصل إلى 70 % والحركة البيعية في السوق حاليًا لشراء المشغولات ذات الأوزان الأخف.

وأشار سامح عبد الحكيم، إلى أن الانخفاض الملحوظ في المبيعات تسبب في تراجع الأسعار لمستويات 2180 جنيها للجرام مقابل مستويات تتجاوز 2250 جنيها للجرام، لافتا إلى أن تراكم المعروض يساهم في تراجع الأسعار.