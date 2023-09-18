شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محددات رئيسية وراء اختيار السعودية كمقر دائم لأكبر معرض عقاري عالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مختصون عقاريون عن 4 فوائد أساسية من اختيار السعودية مقرا دائما لمعرض سيتي سكيب -أكبر معرض عقاري عالمي-، وهي: دعم الثقة في السوق العقاري المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل المعارف والتقنية للسوق، وتطوير الكوادر الوطنية.

وقال المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، د. ماجد الركبان: إن بقاء «سيتي سكيب» أكبر معرض عقاري في العالم في السعودية سينعكس على السوق المحلي بإيجابية، لا سيما في دعم الثقة في السوق العقاري السعودي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل المعارف والتقنيات للسوق العقاري، وتطوير الكوادر الوطنية.

د. ماجد الركبان

تنوع الاستثمارات

وأضاف أن أبرز المحددات الجاذبة للسوق العقاري في السعودية التي جعلت تلك المعارض الدولية ترشح السعودية كمقر دائم لها، هي: الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتنوع في طريقة الاستثمارات في عدد من المدن، ووجود رؤية طموحة للاقتصاد، فضلا عن النمو الاقتصادي المتوقع على المدى القصير والمتوسط.

وأشار إلى أن سوق العقار في السعودية أمام زيادة مرتقبة في الاستثمارات الأجنبية، وزيادة المعروض السكني والتجاري، ودخول شركات ذات خبرات طويلة تطور من الكوادر المحلية، وتعزز نمو القطاع.

القطاع العقاري السعودي

وقال الخبير العقاري، خالد المبيض: إن نتائج معرض سيتي سكيب ستعود إيجابا على القطاع العقاري السعودي، لا سيما بعد الظهور المميز للقطاعات والهيئات الحكومية، والشركات المحلية، فضلا عن الحضور الكبير من المستثمرين الأجانب، مما منح ثقة أكبر في السوق والاقتصاد السعودي.

خالد المبيض

وتوقع أن يشهد القطاع العقاري السعودي، دخول العديد من الشركات العقارية والمستثمرين الأجانب لثقتهم في السوق السعودي، فضلا عن تعدد الفرص المطروحة.

وكان نائب الرئيس التنفيذي لمعرض سيتي سكيب العالمي: إنه تقرر نقل المعرض بشكل نهائي إلى الرياض، إذ أن السعودية دولة بطموح غير مسبوق.

ويعد معرض سيتي سكيب العالمي الحدث الأكبر عالميا لاستعراض مستجدات القطاع العقاري، ومناقشة تحدياته، إضافة إلى عرض أضخم وأحدث المشاريع.

واختتم يوم الأربعاء الماضي، معرض "سيتي سكيب" العالمي أعماله في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض،" تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل"، والذي أقيم في الفترة من 10 - 13 سبتمبر الحالي.

وشهد المعرض استثمارات بقيمة تتجاوز 110 مليار ريال، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10,000 مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد الزوّار للمعرض أكثر من 160,000 زائر.

وتضمن معرض سيتي سكيب العالمي العديد من الجلسات الحوارية عبر منتديات ومسارح متخصصة لمناقشة القطاع العقاري من جوانبه المختلفة، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية في المملكة، والتخطيط الحضري، والعديد من المواضيع الأخرى.