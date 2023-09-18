الاقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

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وكالات - الكويت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 6.4 نقطة ليصل إلى 7004.63 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.09 %، جراء تداول 138.5 مليون سهم عبر 8503 صفقات نقدية بقيمة 31.3 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3.17 نقاط ليسجل 5762.39 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.05%، من خلال تداول 67.2 مليون سهم عبر 3853 صفقة نقدية بقيمة 10.11 مليون دينار.

وتراجع مؤشر السوق الأول 7.8 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7668.49 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.10% من خلال تداول 71.3 مليون سهم نتيجة تنفيذ 4650 صفقة بقيمة 21.19 مليون دينار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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