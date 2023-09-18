شكرا لقرائتكم خبر عن «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات».. مراجعة 49 طلب عقد فعالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت اللجنة المنظمة لـ"أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024" ، عن مراجعة 49 طلب عقد فعالية خلال الفترة الماضية، مبينة أنه أصبح بإمكان المهتمين التسجيل في هذه الفعاليات عبر الموقع الإلكتروني للأسبوع، مع استمرار استقبال طلبات تنظيم الفعاليات ورعايات الأسبوع عبر الموقع نفسه.

وكان المركز السعودي للتحكيم التجاري , قد أعلن عن بدء التسجيل في مؤتمره الدولي الثالث الذي سيكون الحدث الأبرز خلال أيام الأسبوع الخمسة، 22 - 26 شعبان 1445هـ (3 - 7 مارس 2024م)، وستتناول في مجموعها مواضيع تتعلق بالتحكيم التجاري والاستثماري، والوساطة والمصالحة، والتقاضي، وسيادة القانون.

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وتواصل اللجنة عملية استقبال ودراسة طلبات الجهات الراغبة بعَقْد فعاليات ضمن تقويم "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024"، حيث تستمر فترة استقبال طلبات عقد الفعاليات حتى الثاني من جمادى الآخرة 1445هـ (15 ديسمبر 2023م) أو حتى اكتمال الفرص المتاحة.

استكشاف فرص الصناعة

يأتي هذا الإعلان قبل ستة أشهر من انعقاد "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2023"، الذي سيكون تظاهرة دولية ومنصة كبرى يلتقي خلالها الأطراف ذات العلاقة بتسوية المنازعات، بهدف استكشاف فرص الصناعة، وتبادل المعارف والخبرات، ونسج العلاقات وعقد التعاونات، في الاقتصاد الأكبر شرق أوسطيًّا.

وحظيَ "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024" حتى الآن برعاية جهات ومكاتب محاماة محلية ودولية مرموقة.

كما حظيَ بدعم من جهات حكومية وشبه حكومية ذات علاقة بالمملكة، وهي وزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة السعودية للمحامين, وجهات أخرى دولية ذات علاقة، هي لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "أونسيترال"، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي "ICSID"، والاتحاد الدولي لمراكز التحكيم "IFCAI"، والـمَجْمع الملكي البريطاني للمحَكَّمين "CIArb"، والمعهد الملكي البريطاني للمَسَّاحين القانوني "RICS"، ومركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي "OIC-AC"، ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، ومركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة.

التسجيل المبكر

وفي ذات السياق، أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري بدء مرحلة التسجيل المبكر (Early Bird Rate) في مؤتمره الدولي الثالث "SCCA24"، التي تستمر حتى 16 جمادى الأولى 1445هـ (30 نوفمبر 2023م).

وسيكون مؤتمر المركز الحدث الرئيس في "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024"، إذ سيُعقَد في الـ25 من شهر شعبان 1445هـ (6مارس 2024م)، بعنوان: "تسوية المنازعات في عالم متغير: الاتجاهات والفرص الجديدة".

ويسعى المؤتمر إلى استطلاع آفاق صناعة تسوية المنازعات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، من خلال 5 جلسات حوارية يعقدها المؤتمر، وكلمتين رئيستين يلقيهما اثنان من كبار الشخصيات الدولية ذات العلاقة بالصناعة، و7 مواضيع فرعية يناقشها المؤتمر، وأكثر من 1,200 مشارك مستهدف بالمؤتمر الذي يُعقَد بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "أونسيترال"، وبدعم من المؤسسات ذات العلاقة.

ويأتي انعقاد أسبوع الرياض ومؤتمره الرئيس تتويجًا لما حققته المملكة من درجات متقدمة على صعيد تطوير بيئتها التشريعيّة والقانونية، ومنظومة تسوية المنازعات فيها، لا سيما في ظل مشروعات الأنظمة الأربعة الكبرى، التي كان آخرها صدورًا نظام المعاملات المدنية، يرافقها حراك اقتصادي كبير بمشاريع كبرى وإنشاء مدن ومناطق اقتصادية خاصة، وجذب للاستثمارات الأجنبية والمقرات الإقليمية للشركات الدولية؛ الأمر الذي من شأنه أن يجعل من المملكة قبلة إقليمية لصناعة تسوية المنازعات التجارية.