شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض أحد أنظمة وزارة المالية الكويتية لمحاولة اختراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة المالية الكويتية تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على منصة إكس: إنها فعلت أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجار تقييم مستوى محاولة الاختراق.

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وأضافت أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، مشيرة إلى أن الأنظمة المالية للحكومة مفصولة، والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.

ونوهت بتواصلها مع المركز الوطني للأمن السيبراني لإطلاعهم على آخر المستجدات.