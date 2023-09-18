شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 94.37 دولار لخام برنت و91.29 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الإثنين،94.37دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.29 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 1% خلال تعاملات اليوم.

وأعلنت الحكومة اليابانية، عن تقديم منحتين لليمن لمشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر وتفريغها بمبلغ حوالي مليون دولار أمريكي، ومشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في العاصمة المؤقتة عدن بقيمة حوالي 3 ملايين دولار.

وأوضحت السفارة اليابانية لدى اليمن - في بيانين نقلتهما وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - أن السفيرة فوق العادة والمفوضة ونائبة الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة شينو ميتسوكو تبادلت مع الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، المذكرات لدعم مشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر وتفريغها، كما تبادلت القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليابان لدى اليمن إيشيباشي مارينو مذكرات مع ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في عمان محمد عثمان أكرم، لدعم مشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في عدن.

وأشارت السفارة، إلى أنه من خلال مشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر سيتم توفير المعدات اللازمة لإرساء المنشأة البديلة، التي تم نقل النفط إليها من صافر، ومنع حدوث أضرار بيئية واسعة النطاق وخسائر اقتصادية عالمية في المنطقة البحرية المحيطة والتي من الممكن أن تكون ناجمة عن تسرب النفط من صافر، منوهة بأن مشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في عدن يهدف لإعادة تأهيل الطرق الحضرية في مدينة عدن لتحسين الوصول إلى المرافق الرئيسية والمجتمعات الحضرية الأكثر ضعفا، بما في ذلك النازحين داخليا، والمساهمة في دعم إعادة إعمار اليمن في المستقبل.

وجددت السفارة التزام حكومة اليابان بمواصلة العمل بنشاط، بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية، لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.