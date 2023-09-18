شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 300.8% ارتفاعا فى قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022
١- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.
٢- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.
٣- ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.
٤- فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.
٥- خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022
١- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار.
٢- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار.
٣- لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار.
٤- نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار.
٥- أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.
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