تعرف علي أسعار "الذهب" في مصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، في مصر في بداية التعاملات، علي نفس مستويات الختام التي شهدتها أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو من الأعيرة الأكثر انتشارا في مصر 2188 جنيها، وقد ترتفع أو تنخفض الأسعار بمنتصف التعاملات.



أسعار الذهب في مصر

جاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاحد في سوق الصاغة المصرية نحو 2501 جنيهات.

سعر الذهب الآن عيار 21

وسجل سعر الذهب الآن عيار 21 في سوق الصاغة المصرية نحو 2188 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

فيما وصل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة إلى 1875 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر جنيه الذهب داخل الأسواق المحلية إلى 17504 جنيها.

جدير بالذكر، شهدت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 18 جنيهًا خلال الأسبوعه الماضي، متأثرة بانخفاض سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية، حيث سجل سعر الأوقية مستوى 1923 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

حيث سجلت تعاملات السبت الماضي فى سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2188 جنيهًا، وحقق سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2501 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1875 جنيهًا، فيما حقق عيار 14 نحو 1460 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 17504 جنيهات.