شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار دولار أقساط التأمين بمركز دبي المالي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة في مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من عام 2023 إلى 1.2 مليار دولار بزيادة بلغت 18% عن النصف الأول من عام 2022.

وشهد المركز على مدار السنوات ال5 الماضية إقبالاً قياسياً من الكيانات المرتبطة بقطاع التأمين، وشكّل الوكلاء الإداريون 43% منها من إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، بلغت مساهمتهم في سوق مركز دبي المالي العالمي 2.1 مليار دولار.

عارف أميري

وواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمركز عالمي لقطاع التأمين وإعادة التأمين مع انضمام العديد من الشركات الجديدة إليه خلال الأشهر الأخيرة، وتوجه القطاع لتحقيق نمو سنوي في أعداد هذه الشركات بنسبة 20%.

وانضم إلى المركز مؤخراً شركات «هينسلي وين فورلونج بارتنرز «ميدل إيست»، و«إم إن كيه ري»، و«أوبتيو ري مينا»، و«وكالة سوان لإدارة التأمين»، و«وايكا ري إنشورنس (مركز دبي المالي العالمي)»، و«واي أو أيه لإدارة المخاطر».

وبذلك تضاف إلى القائمة الحالية من الأسماء البارزة الأخرى في القطاع مثل «أيه آي جي»، و«بيركشير هاثاواي»، و«زيورخ»، و«مارش»، و«آي أو إن»، و«ويليس»، والتي تسعى جميعها للوصول إلى أكبر سوق غير مستغل لقطاع التأمين في العالم من خلال مركز دبي المالي العالمي.

مجموعة واسعة

وتغطي الشركات الجديدة مجموعة واسعة من خطوط التأمين وإعادة التأمين التي ستمكنها من التوسع والنمو في جميع أنحاء المنطقة. وتشمل هذه الخطوط التأمين ضد مخاطر المعاملات المرتبطة بعمليات الدمج والاستحواذ، وخدمات التأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث، وتأمين السفر، وخدمات متخصصة للتأمين على الممتلكات، والأعمال الهندسية، والمسؤولية، والنقل البحري.

ودعماً لرؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي أصبحت «فيرتشول آي تكنولوجيز»، المتخصصة في تكنولوجيا التأمين والتي تعمل ضمن «إنوفيشن هب» في المركز، أول شركة لتكنولوجيا التأمين تحصل على رخصة تنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية.

مساهمة كبيرة

ولاقى مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات ال5 الماضية إقبالاً قياسياً من الكيانات المرتبطة بقطاع التأمين وإعادة التأمين، وشكّل الوكلاء الإداريون 43% منها - من إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وبلغت مساهمتهم في سوق مركز دبي المالي العالمي 2.1 مليار دولار.

وتبشّر الزيادة المستمرة لشركات هذا القطاع في المركز بآفاق نمو واعدة للقوى العاملة وإجمالي أقساط التأمين المُكتتبة التي زادت بالفعل بنسبة 18% لتصل إلى 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وزادت كذلك بنسبة 34% منذ عام 2021.

نمو سنوي استثنائي

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا انضمام مجموعة جديدة من شركات التأمين وإعادة التأمين إلى المركز خلال الأشهر ال9 الأولى من هذا العام، ومضيه قُدماً نحو تحقيق نمو سنوي استثنائي بنسبة 20%.

ويعمل في المركز ما يزيد على 100 من شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين الأسير والكيانات الأخرى المرتبطة بقطاع التأمين، حيث يستفيدون من منصتنا التمكينية بما يسهم في تحقيق طموحاتهم في تسريع وتيرة النمو».

وأضاف أميري: «يتمتع المركز ببيئة تنظيمية عالمية المستوى، تمكّن شركات التأمين وإعادة التأمين من العمل بثقة ومزاولة أنشطتها لاغتنام فرص النمو المواتية في المنطقة، والمساهمة معاً في تحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي».

وساهم مركز دبي المالي العالمي على مدار السنوات ال20 الماضية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين، وذلك عبر مشاركته في استضافة مؤتمر دبي الدولي للتأمين الذي سرعان ما أصبح منتدى مهماً لمناقشة القضايا والفرص الرئيسية لقطاع التأمين.

وكشف استطلاعٌ مستقل أُجري خلال المؤتمر أن ما يزيد على 87% من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بسوق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والفرص الاستراتيجية التي يوفرها.

وكشف الاستطلاع أن التأمين على الممتلكات والصحة والطاقة والمخاطر السيبرانية والمسؤولية هي خطوط الأعمال الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ومن بين المؤشرات التي تعكس التطور المتنامي لأسواق التأمين وزيادة الطلب على خدمات التأمين/ إعادة التأمين، كشف الاستطلاع أن 85% من المشاركين أعربوا عن ثقتهم بتجديد وثائق التأمين وبالتالي إمكانية الاحتفاظ بالعملاء خلال 2023.