شكرا لقرائتكم خبر عن 291 مليون درهم مبيعات الأراضي في «وادي الصفا 3» بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات في منطقة «وادي الصفا 3» نحو 297 مليون درهم، شملت صفقات أراض لامست 291 مليون درهم، وفيلا سكنية بنحو 5.9 مليون درهم، لتحتل بذلك صدارة المبيعات على مستوى المناطق بالسوق العقاري في دبي، الثلاثاء.

أما على مستوى المشاريع، جاء «داماك لاجونز» في المركز الأول بمبيعات بلغت 127 مليون درهم، ثم «فيروي فيلاز 2» ثانياً بنحو 82 مليون درهم، تلتها «أيومي» من خلال بيع فيلا بقيمة 70 مليون درهم.

واقتربت مبيعات السوق العقاري في دبي، الثلاثاء، من 1.6 مليار درهم نتجت عن 426 صفقة. أما الرهون فوصلت إلى 472 مليون درهم، كان أعلاها في «وادي الصفا 3» نتجت عن رهن قطعة أرض بنحو 250 مليون درهم. وفيما يتعلق بالهبات، فسجلت 24.5 مليون درهم.