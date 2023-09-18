شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك أبوظبي تُحسّن منظومة التخليص عبر المنافذ البرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وفي إطار جهودها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، تحسينات جديدة لمنظومة التخليص قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات، عبر منافذ الإمارة البرية، من خلال خدمة «إصدار تصريح عبور شاحنة»، والتي ستسهل عملية إصدار البيان الجمركي، قبل وصول شاحنات النقل للمنفذ البري، ما يدعم تنظيم العبور، ويعزز الانسيابية، ويسهم في تقليص أزمان التخليص والإفراج عن البضائع لتسهيل حركة التجارة عبر الإمارة.

وتُفعل التحسينات الجديدة بدءاً من 18 سبتمبر/ أيلول 2023، عبر منفذ الغويفات البري الحدودي مرحلةً أولى، حيث ستطبق إلزامية إعداد البيان الجمركي مسبقاً، عبر إدخال بيانات البضاعة والمرفقات اللازمة لعملية التخليص، وإصدار تصريح عبور للشاحنة، قبل الوصول للمنفذ البري الحدودي.

وستتطلب التحسينات الجديدة لمنظومة التخليص، قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات في المنفذ في حالة الخروج من الدولة، إصدار تصريح عبور شاحنة محملة، عبر غدخال رقم البيان الجمركي، ومعلومات تصريح الفسح السعودي، وتحديد موعد الوصول للمنفذ الحدودي المقابل للحصول على تصريح العبور.

أما في حالة الدخول للدولة، سيصدر تصريح عبور شاحنة محملة تلقائياً مع البيان الجمركي المكتمل، وقبل مغادرة الشاحنة المنفذ المقابل.

وتهدف المنظومة إلى الاستعداد المسبق للتعامل مع إجراءات التخليص للشحنات قبل وصولها إلى المنفذ، فضلاً عن توظيف وتحليل البيانات المدخلة في نظام تصاريح حركة الشاحنات، لاستكشاف سبل التسهيل على التجار والمخلصين وقطاع الأعمال، خصوصاً فيما يخص وقت التخليص والتفتيش والعبور من المنفذ الحدودي.

وأوضح مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية أن تحسين منظومة التخليص قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات، عبر منافذ أبوظبي البرية ابتداءً من منفذ الغويفات، يأتي ضمن جهود جمارك أبوظبي المستمرة في إطار «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» للارتقاء بمستوى الخدمات، وزيادة التسهيلات الجمركية المقدمة للمتعاملين، ورفع مستوى الثقة بين أطراف العملية التجارية في القطاعين العام والخاص، كما تساعد التحسينات على تنظيم حركة مرور البضائع ووسائط النقل عبر المنافذ الحدودية، ومنع الإزدحام، من خلال تنظيم أدوار الشاحنات، ومواءمتها مع أزمان العمل في المنافذ الحدودية للدولة والدول المجاورة.