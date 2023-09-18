شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 4 مؤشرات جديدة في تداول السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت تداول السعودية 4 مؤشرات جديدة إذ تعد خطوة مهمة جديدة تسهم في تعزيز تقدم السوق المالية السعودية.

وتوفر هذه المؤشرات الجديدة، والتي تعتمد على حجم الشركة وأداء الشركات بعد الطرح العام الأولي، مجموعة متنوعة من الأدوات التي تمكّن المستثمرين من تقييم أداء المنتجات الاستثمارية، فضلاً عن تمكين الشركات من طرح منتجات جديدة تواكب استراتيجيات الاستثمار المتنامية.

المؤشرات الجديدة

تعكس المؤشرات الجديدة التي أطلقتها تداول السعودية تركيبة السوق، حيث تمثل الشركات الكبيرة المدرجة في تداول السعودية نسبة 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة نسبة 20% ، في حين تمثل الشركات الصغيرة نسبة 10% المتبقية.

وتوفر هذه المؤشرات مقاييس مرجعية للمستثمرين تمكنهم من توسيع نطاق استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق.

الطروحات الأولية

ويرصد مؤشر تداول للطروحات الأولية أداء الشركات التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يقدم هذا المؤشر مقاييس مرجعية للمستثمرين لتقييم أداء الشركات بعد الطرح العام الأولي، كما يوفر لهم فرصة فريدة للاستثمار في شركات جديدة وسريعة النمو.

ووفقا للحال مع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي"، سيتم تحديد حد أعلى بنسبة 15% لهذه المؤشرات، بما يضمن تمثيلاً متوازناً للسوق.

وتمثل هذه المؤشرات الجديدة مقاييس مرجعية مهمة للمنتجات الاستثمارية، حيث تتيح للمستثمرين من المؤسسات رصد أداء وأنشطة مختلف فئات السوق.

تعزيز تقدم السوق المالية

وقال المدير التنفيذي لتداول السعوديةمحمد الرميح: "يمثل إطلاق المؤشرات الأربعة الجديدة خطوة مهمة تسهم في تعزيز تقدم السوق المالية السعودية. ومن خلال إطلاق مؤشرات تداول لحجم الشركات التي تعكس تركيبة السوق، نهدف إلى توفير تمثيل متوازن للسوق وتمكين المستثمرين من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص.

وأضاف أن مؤشر تداول للطروحات الأولية يقدم فرصة فريدة للمستثمرين من أجل الاستفادة من إمكانات النمو الهائلة للشركات سريعة النمو المدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وأفاد بأن هذه المؤشرات توفر مقاييس مرجعية مهمة للمنتجات الاستثمارية، كما أنها ستتيح للمستثمر ين المحليين والأجانب الاستفادة من النمو المستمر والفرص الواعدة التي توفرها السوق المالية السعودية.