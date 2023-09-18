شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة هيكلة أم تضحية؟.. «موجة إقالات» تضرب وزارة الدفاع الأوكرانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

شنت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، موجة إقالات ضخمة في رأس هيكل وزارة الدفاع، شملت 6 من نواب وزير الدفاع وعلى رأسهم هانا ماليار المعروفة بإفاداتها المتكررة حول الحرب بين موسكو وكييف ، وذلك بعد 15 يوماً من إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف بأمر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وقالت الحكومة الأوكرانية في بيان لها الاثنين، إنها قررت إقالة 6 نواب لوزير الدفاع بينهم هانا ماليار، دون أن تذكر أي تفاصيل عن سبب الإقالة أو المرشحين الآخرين المقرر أن يتم تعيينهم خلفاً للنواب السابقين.

وأفادت الحكومة، بأنها قررت إقالة نائب وزير الدفاع هانا ماليار إضافة لخمسة نواب وزراء آخرين من مناصبهم.

ماليار تناقض نفسها

وماليار محامية مختصة بقضايا جرائم الحرب وشغلت منصب نائبة وزير الدفاع منذ 2021 وصدر عنها آخر تحديث عن الحرب صباح اليوم الاثنين.

وتعرضت ماليار لانتقادات الأسبوع الماضي، بعد أن قالت في البداية إن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة السيطرة على قرية شرق البلاد من القوات الروسية، لكنها تراجعت فيما بعد، وصرحت مرة أخرى إن ما أفادت به لم يكن دقيقاً وإن القتال لا يزال دائراً حول المدينة.

وبعد يوم من تصويت البرلمان الأوكراني بالأغلبية على إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف، قدم 3 من نوابه استقالاتهم من مناصبهم.

وقال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، في قناته على «تيليغرام»، إن نواب وزير الدفاع فلاديمير غافريلوف، وفيتالي دينيغا، وأندريه شيفتشينكو، استقالوا من مناصبهم.

أسباب الإقالات في عين روسيا

ولم تذكر الحكومة الأوكرانية علناً سبب حملة الإقالات في صفوف هيئة وزارة الدفاع، ولكن رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، رجح في وقت سابق بأن استقالة وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، لها علاقة بفشل الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية.

وقال كونستانتينوف تعليقاً على استقالة ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف بدلاً منه، «أنا لا أعرف عمروف على الإطلاق، لكنني أعرف بالضبط الحالة التي وصل إليها نظام الدفاع بأكمله على أراضي أوكرانيا السابقة».

وأضاف: «تحركاتهم تشير إلى أن أهداف الهجوم المضاد الذي يحتفون به لم تتحقق على يدهم، وقد أبدى حلفاؤهم في الغرب استياءهم بوضوح من فريق زيلينسكي بأكمله».

واعتبر كونستانتينوف أن قرار استقالة ريزنيكوف وتعيين أوميروف بدلاً منه في منصب وزير الدفاع لا تعدو أن تكون سوى «تبديلات تكتيكية» لإنقاذ فريق زيلينسكي عبر التضحية بشخصيات ليست ذات تأثير، مشيراً إلى أن القرار لن يكون له أي تأثير على الوضع على الجبهة بأي شكل من الأشكال.

مناهج جديدة

وكانت أوكرانيا قد عينت رستم عمروف وزيراً جديداً للدفاع بديلاً عن أوليكسي ريزنيكوف في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتولى ريزنيكوف قيادة الوزارة قبل بدء العملية الروسية في فبراير 2021. لكن الرئيس زيلينسكي قال إن الوقت قد حان لاستخدام «أساليب جديدة» في وزارة الدفاع.

وعلق الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي علي إقالة وزير دفاع قائلاً : «إن وزارة الدفاع الأوكرانية بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل، ولهذا السبب قرر استبدال ريزنيكوف برستم أوميروف في منصب وزير الدفاع».

وعمروف (41 عاماً) هو مواطن أوكراني من تتار القرم، وهم شعب من شبه الجزيرة الأوكرانية المطلة على البحر الأسود والتي ضمتها روسيا في عام 2014.

وُلد في سمرقند في أوزبكستان لعائلة من تتار القرم تم ترحيلها من شبه جزيرة القرم السوفييتية آنذاك في أربعينات القرن العشرين، وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في المالية.