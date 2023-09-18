شكرا لقرائتكم خبر عن «إي آند» تحصل على شهادة المستوى الرابع من الرابطة العالمية للمحطات الأرضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إي آند» عن حصولها على شهادة المستوى الرابع من الرابطة العالمية لمحطات الاتصال الأرضية (World Teleport Association)، وذلك ضمن البرنامج الخاص بتقييم أداء محطات الاتصال لتحصل محطتي طوي السامان في الشارقة، وجبل علي في دبي على هذا التقييم الأعلى في البرنامج.

وانضمت «إي آند» لهذا البرنامج ضمن مجموعة مختارة من الشركات، لتصبح بذلك الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثانية عشرة على مستوى العالم التي تحصل على مثل هذه الشهادة المرموقة في قطاع الاتصالات، إذ يخضع برنامج شهادة محطات الاتصال إلى عملية تقييم دقيقة، وتعد شهادة «المستوى الرابع» هي الأعلى والأكثر تميزاً.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح «إي آند» في إنشاء بيئة ملائمة لمشغلي الأقمار الصناعية ومقدمي الخدمات، وتسخير كافة قدراتها لتقديم حلول الأقمار الصناعية المصممة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية، ويعزز أيضًا دعمها لمجموعات الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) والمدار الأرضي المتوسط ​​(MEO).

وقال نبيل بكوش، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في«إي آند»: «تتمتع دولة الإمارات بمكانة عالمية في قطاع البث الفضائي والاتصال عبر الأقمار الصناعية، باحتضانها لمجموعة شاملة من الخدمات التي تدعم ازدهار أعمال هذا القطاع وتعزز المكانة الرائدة للدولة في مجال تكنولوجيا الفضاء. وتؤكد شهادة المستوى 4 من الرابطة العالمية لمحطات الاتصال الأرضية التزامنا المتواصل للمساهمة في بناء بنية تحتية قوية للأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس التفاني المستمر لكوادرنا والتزامها بالابتكار لتوفير أعلى معايير الجودة والأمان والكفاءة».

تدير«إي آند» حالياً شبكة من محطات الاتصال الأرضية المتطورة التي تتمتع بوصول شامل إلى غالبية الأقمار الصناعية التي تغطي مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأقصى، وتوفر هذه المحطات إمكانية الاتصال بالكابلات البحرية الدولية، وشبكة الاتصال الخاصة بالإنترنت بين الأجهزة (VPN)، والشبكة السحابية، بالإضافة إلى الاتصال بمركز البيانات الذكية التابعة ل «إي آند» (SmartHub) مما يعزز من دور المجموعة كحلقة وصل في مشهد الاتصالات العالمي.