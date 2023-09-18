شكرا لقرائتكم خبر عن الديزل الروسي يتفوق على سعر «برنت» بدعم من انتعاش الطلب العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبب الارتفاع العالمي في استهلاك الديزل في انتعاش أحد خامات التصدير الرئيسية في روسيا، حيث تحقق عمليات ضخ النفط في تداولات الشرق الأقصى في البلاد بعلاوة نادرة، مقارنة بمعيار «برنت» القياسي العالمي.

وقد ارتفع سعر خام «إسبو»، وهو النوع الغني بالديزل الذي تفضله عادة مصافي التكرير الأصغر حجماً في الصين، محققاً علاوة سعرية محدودة مقارنة بعقود خام برنت تسوية الشهر المقبل، وفقاً للتجار.

ويشكل هذا تناقضاً حاداً مقارنة بوضع السوق في وقت سابق من السنة الجارية، عندما شهد هذا الوقود تراجعات كبيرة وسط اضطرابات السوق في أعقاب الحرب في أوكرانيا خلال 2022 مع تحول أنماط الشراء العالمية.

ويعد الديزل أحد أهم أركان سوق الطاقة العالمية في الوقت الحاضر، حيث تكافح شركات التكرير لتوفير ما يكفي من الوقود الصناعي الرئيسي حتى مع استفادتها من هوامش ربح جيدة. وفي الوقت نفسه، أدت القيود المفروضة على قيود إنتاج النفط التي فرضتها المملكة العربية السعودية وروسيا، كبار المنتجين والمصدرين في «أوبك +»، بهدف رفع أسعار النفط، إلى تقليص حجم البراميل الأكثر كثافة والأكثر كبريتًا والتي تستخدم عادةً لإنتاج الديزل الذي يعد حيويًا للصناعة والنقل.

أعلى مستوى

وقال متعاملون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم: «إن خام إسبو الروسي المقرر وصوله في أكتوبر إلى الصين، تم تداوله بعلاوة تبلغ نحو 50 سنتاً للبرميل فوق خام برنت على أساس التسليم». وسيكون هذا هو أعلى مستوى، منذ أن فرضت الدول الغربية سقفًا للسعر، وفقًا لفيكتور كاتونا، كبير محللي النفط الخام في «كبلر».

وقال كاتونا: «آخر مرة بيع فيها إسبو بعلاوة سعرية مقارنة بخام برنت كانت في نوفمبر 2022».

وأضاف: «رغم تفضيل محطات المعالجة الخاصة في الصين لهذه الدرجة حتى الآن، زادت شركات التكرير الحكومية أيضًا مشترياتها منه، حيث استقبلت ما بين أربع إلى سبع شحنات إضافية للتحميل في أكتوبر». (بلومبيرج)