شكرا لقرائتكم خبر عن راي داليو يدعو إلى تنويع المحافظ الاستثمارية تحسباً للظروف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: خنساء الزبير

نصح الملياردير الأمريكي، راي داليو، المستثمرين الجدد بأن تكون لديهم محفظة متنوعة، بسبب استمرار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المعاكسة.

وكونه أحد أكبر صناديق التحوط، حول العالم، يرغب «بريدجووتر أسوشيتس» في أن يكون لديه تنوع في محافظه الاستثمارية لأنه، بحسب قوله، ما لا يعرفه سيصبح أكثر كثيراً مما يعرفه.

وقال في قمة معهد ميلكن الآسيوية في سنغافورة، الأسبوع الماضي، إن التنويع يمكن أن يقلل من المخاطر التي تواجه المستثمر وبطريقة ليست حادة، إذا كان يعرف كيفية القيام بذلك بشكل جيد.

وحذر من تداعيات «المعطلات الرقمية» الكبيرة، التي ستحدث، وقال إن العالم سيختلف جذرياً، خلال خمس سنوات، وبعد ذلك سيختلف عاماً تلو عام، مؤكداً أن الزمن سيطوى، وسنكون في عالم مختلف، وأن «المعطلات» في حد ذاتها ستتعطل.

وأشار إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي لفت انتباه مديري صناديق التحوط أيضاً، لكنه يوصي المستثمرين بوضع الأموال في الشركات، التي تتبنى هذه التكنولوجيا الجديدة وليس في الشركات التي تصنعها، وفسر الأمر قائلاً: ليست هناك حاجة لاختيار من يبتكرون التقنيات الجديدة، بل لمن يستخدمونها بأفضل طريقة ممكنة.

وعن اختيار البلد الذي سيستثمر فيه الشخص، نصح داليو بأهم ثلاثة أمور تجب مراعاتها، وهي:

إن البلد يجب أن يكون لديه بيان دخل وميزانية عمومية جيدان، وتتوفر فيه بيئة من الكياسة، بحيث يعمل الجميع معاً لتحقيق أشياء جيدة.

وما هو الموقف الذي سيتخذه البلد عندما ينشأ صراع دولي.

وشدد على أن أكبر خطأ يرتكبه المستثمرون هو الاعتقاد بأن الأسواق، التي كان أداؤها جيداً هي استثمارات جيدة وليست الأسواق الأكثر كلفة.