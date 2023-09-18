شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم, وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.335 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% لينهي التعاملات عند مستوى 19751.78 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.94 % مسجلًا 3890.71 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 0.73% ليصل عند مستوى 5724.02 نقطة.