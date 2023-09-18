شكرا لقرائتكم خبر عن البنك أول الشركاء المصرفيين لـ "الماجدية ريزيدنس": شراكة استراتيجية بين "العربي الوطني anb" و "الماجدية ريزيدنس" لتقديم حلول تمويلية خاصة للوحدات الجاهزة والبيع على الخارطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرم البنك العربي الوطني anb وضمن جهوده المستمرة لتعزيز منظومة حلوله التمويلية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الماجدية ريزدنس العقارية، يتولى anb بموجبها تقديم حلول تمويلية خاصة ومدعومة بسلسلة من المزايا التشجيعية للعملاء الراغبين بتملك وحدات جاهزة أو تحت الإنشاء عبر نظام البيع على الخارطة ضمن مشاريع " الماجدية ريزدنس ".



وقع الاتفاقية كلاً من عثمان بدر، نائب رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى anb، ومعاذ الخريف مدير قطاع المبيعات والتسويق لدى الماجدية ريزدنس، بحضور عدد من مسؤولين الجانبين وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك العربي الوطني anb في الرياض، في الوقت الذي يعد فيه البنك من أبرز الجهات المصرفية التي تتوصل إليها مثل هذه الشراكة مع " الماجدية ريزدنس ".



وأكد عثمان بدر أن هذه الشراكة تعكس رغبة الطرفين بتقديم حلول تمويلية سلسة تدعم جهود رفع معدلات تملك المواطنين للسكن ضمن المشاريع السكنية عالية الجودة والمميزة التي تطورها "الماجدية"، فيما سيتكفل البنك العربي الوطني anb من جانبه بتعزيز المزايا التمويلية الخاصة لتلك الحلول والتي من أبرزها سقف تمويلي يصل إلى 5 مليون ريال، ومدة تمويل تصل إلى 30 سنة.



من ناحيته قال معاذ الخريف: " نعتز بالتوصل إلى هذه الاتفاقية مع شريكنا الاستراتيجي البنك العربي الوطني anb والتي سيكون لها دورها في تسهيل حصول عملاء الشركة على مسكن العمر سواء من مشاريعنا الجاهزة أو قيد الإنشاء والبيع على الخارطة بحلول تمويلية ميسرة وذات قيمة مضافة ".



يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لسلسة من مذكرات التفاهم التي أبرمها البنك مع عدد من أبرز الجهات والشركات من بينها: شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة انوفست العقارية، والشركة الوطنية للإسكان، وذلك خلال النسخة الأخيرة من معرض سيتي سكيب العالمي 2023، الذي اختتم أعماله مؤخراً في الرياض، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الخدمات والمزايا التمويلية المقدمة للعملاء.