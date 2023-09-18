شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوز 340 ألف صفقة.. رقم قياسي للمؤشر الإيجاري في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل "المؤشر الإيجاري" أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" بالتكامل مع منصة سكني؛ إذ يتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة، ليكون أعلى رقم للصفقات الإيجارية يسجله المؤشر خلال شهر واحد.

وشهد تقرير شهر أغسطس 2023 للمؤشر الإيجاري ارتفاعا في الصفقات السكنية بنسبة 25.8% مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث تجاوز عدد الصفقات السكنية في أغسطس 275 ألف صفقة، وارتفاعا في عدد الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 15% بأعداد بلغت 65 ألف صفقة إيجارية.

14.6 ألف صفقة في الدمام

سجّل المؤشر في الرياض أكثر من 71 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية؛ لتستمر في تصدر التقرير الشهري للمؤشر، كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية، بإجمالي قيم تتجاوز 1.1 مليار ريال، تلتها جدة التي تجاوزت صفقاتها 40.9 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم مكة المكرمة بـ 16.7 ألف صفقة سكنية وتجارية ثم المدينة المنورة التي سجلت أكثر من 15.8 ألف صفقة، ثم الدمام التي تجاوزت صفقاتها 14.6 ألف صفقة.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

ويمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية والوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لرفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 -.