شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لدعم جهود تطوير قطاع التقنية المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت"فنتك السعودية" وبنك D360 مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون المشترك، وخلق الفرص في منظومة فنتك السعودية، بما يساهم في تحسين وتسهيل الخدمات البنكية، وتشكيل مستقبل القطاع المالي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وتطلعاتها لتمكين التقنية المالية، والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي.

ووقع المذكرة كلٌ من نزار الحيدر مدير عام "فنتك السعودية، محمد غنيم،و الرئيس التنفيذي المكلف لبنك D360، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض «سيملس السعودية 2023»، الذي استضافته الرياض يومي 4 و5 سبتمبر الحالي.

نقطة تحول

قال غنيم، إن المذكرة تم تصميمها لتكون نقطة تحول ضمن جهود تطوير التقنيات المالية في المملكة، كونها تمكن كلا الطرفين من تبادل المعرفة والخبرة، والمشاركة في تقديم منتجات وخدمات جديدة، تلبي تطلعات العملاء، وتوفر إطار للاستثمار واحتضان الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.

وقال الحيدر، إن المذكرة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتبادل المعرفة وكل ما من شأنه دعم التقنية المالية في المملكة، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي على نطاق واسع، في ظل استثمارات في قطاع التقنية المالية بأكثر من 4 مليار ريال.

وتأسس بنك D360 برأسمال قدره 1.65 مليار ريال، ويعتبر من أوائل البنوك الرقمية في المملكة، والذي يقدم خدمات بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة، ويسعى لابتكار خدمات تناسب مختلف شرائح المجتمع السعودي، وتمكين عملائه من الأفراد، ورواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية بكل سهولة وسرعة وأمان.

يذكر أن خلال حفل توزيع جوائز القمّة السنوية الرابعة لبنوك المستقبل 2023، التي انعقدت يومي 11 و12 سبتمبر 2023 تسلم بنك D360 جائزة "Rising Star Bank of KSA 2023" للبنوك السعودية لعام ٢٠٢٣.

وتسلم الجائزة عبد العزيز محمد، مدير التنفيذي للتسويق والنمو في بنك D360، والذي أعرب عن سعادته لفوز البنك بهذه الجائزة التي حصل عليها تقديراً لدوره الريادي في ابتكار وتبسيط الخدمات المالية لطالبيها في المملكة، عبر التقنية المتقدمة، والابتكار الرقمي، وذلك بالرغم من حداثته.

وأكد أن حصول البنك على هذه الجائزة ومشاركته الفاعلة في جلسات النقاش في القمة سيكون الحافز للمضي قدماً في توفير تجربة بنكية شخصية مبتكرة تتميز بالسرعة والسهولة والأمان، وتوسيع نطاق خدماته مستقبلاً لتصبح أكثر شمولية.

وتأتي هذه الجائزة في الوقت الذي استعرض فيه أكثر من 400 خبيراً ومتخصصاً في القطاع المصرفي، من المشاركين في القمة، مستقبل الصناعة المالية في المملكة العربية السعودية، واستكشاف الإمكانات المبتكرة التي تقودها التطورات الرقمية. كما تناولت الابتكارات ودراسات الحالة العملية من خلال حلقات النقاش التفاعلية المصممة لتوجيه القطاع المصرفي في السعودية، وذلك لتحديد استراتيجية التغلب على التحديات طويلة الأمد والاستعداد للمستقبل.

وضمن الجلسات للقمة شارك السيد برزيميك هينشكي الرئيس التنفيذي للمعلومات والتكنولوجيا ببنك D360 في جلسة استعرض خلالها هياكل تكنولوجيا المعلومات الحديثة في البيئة المصرفية المستقبلية، مع التركيز على الابتكارات والتقنيات والمنهجيات الرئيسية التي تشكل المشهد. كما شارك الأستاذ صادق الثواب المدير التنفيذي للمنتجات، في جلسة التحول الرقمي باعتبارها المنصة الأساسية لتحقيق مرونة الأعمال.