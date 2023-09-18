شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية - صينية لتعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم، مع وزير الصناعة وتقنية المعلومات في الصين، جين تشوانغلونغ، في العاصمة الصينية بكين، تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الصناعة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين في القطاع الصناعي.

وبدأ الوزير اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يلتقي خلالها عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الصينية، كما سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين وزيارة الشركات والمصانع في عدد من المدن الصينية، ويرأس خلالها وفد المملكة المشارك كضيف شرف في مؤتمر الصين والدول العربية.

ويضم الوفد المرافق لوزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. خالد السالم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، حيث تستهدف الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

تحديات قطاع التعدين

التقى الخريف، وزير الموارد الطبيعية الصيني وانغ قوانغهوا، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية لي جينفا، وبحث معهم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التعدين، وتعزيز التعاون المشترك لزيادة النمو في صناعة التعدين والمعادن في المنطقة.

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وناقش الوزير تبادل المصالح المشتركة والجهود الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية البنية التحتية في قطاع التعدين بين البلدين مع رئيس جمعية التعدين بينغ تشيمينغ، ورئيس جمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية قي هونغلين، كما بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الرئيس التنفيذي لمجموعة نورينكو الصينية تشين ديفانغ التي تجمعها مشاريع مشتركة في عدد من الصناعات البترولية والكيميائية مع شركة أرامكو السعودية.

معرض الصين والدول العربية

ومن المقرر أن يرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية وفد السعودية المشارك كضيف شرف في معرض الصين والدول العربية المقام في مدينة ينتشوان الصينية، والمشاركة في مؤتمر ترويج الاستثمار التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى المشاركة في منتدى الاستثمار في المعادن في مدينة شنغهاي الصينية.

وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.

يذكر أن حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال عام 2022 بلغ 37 مليار ريال، فيما يصل حجم الواردات إلى 147 مليار ريال، في حين تنوعت أهم صادرات المملكة إلى جمهورية الصين في عدد من الأنشطة الصناعية من بينها البتروكيماويات والمعادن، وجاءت أهم واردات المملكة من المنتجات الاستهلاكية والآلات الثقيلة والإلكترونية.