شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت أم القرى»: إعادة تشغيل «الطاحونة 1» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت شركة أسمنت أم القرى تشغيل طاحونة الأسمنت رقم (1) اليوم الإثنين، وذلك بعد إعادة تأهيلها لتتوائم فنياً مع وحدة بديلة تم شراءها محلياً وبعد عمل ونجاح التعديلات والاختبارات الفنية اللازمة عليها.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن أعمال إعادة التأهيل المنجزة على طاحونة الأسمنت رقم (1) ستكون كذلك متوائمة فنياً مع الوحدة البديلة التي تم تعميد شرائها سابقاً كما هو معلن بتاريخ 13 مارس 2023 م.

ونوهت بأن نتيجةً لعودة الانتاج لطاحونة الأسمنت رقم (1)، فسيتم زيادة معدل الطاقة الإنتاجية تدريجياً حسب احتياج السوق وحجم الطلب.

وبحسب الشركة، تقدر تكاليف شراء الوحدة البديلة من السوق المحلي وأعمال إعادة تأهيل طاحونة رقم (1) بمبلغ 4.5 مليون ريال.

وأضافت أن الأثر المالي الناتج من تشغيل طاحونة رقم (1) لا يمكن قياسه بسبب تذبذب أسعار البيع وحجم الطلب وسوف يظهر الأثر المالي في النتائج المالية للربع الثالث والرابع من عام 2023م.