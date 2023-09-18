شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد السحيباني رئيسا لمجلس إدارة «بحر العرب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أن مجلس إدارتها المنتخب خلال الجمعية العامة الغير عادية التي عقدت يوم الأربعاء 1445/02/28هـ الموافق 2023/09/13م، عقد اجتماعه الأول يوم الإثنين 1445/03/03هـ الموافق 2023/09/18م.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، أصدر المجلس عدة قررات وهي: تعيين محمد السحيباني رئيساً لمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، وتعيين أحمد الجاسر نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)

وتضمنت القرارات: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من: عبدالله الحواس (عضو مستقل)، وصالح العجيان (عضو مستقل)، وتركي الدهمش (عضو غير تنفيذي).

وشملت القرارات: تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء: أحمد الجاسر، ود. أحمد خوقير، وناصر العوفي ( عضو من خارج المجلس)، وخالد الحوشان (عضو من خارج المجلس)

وعين المجلس أمين سر للمجلس وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية.