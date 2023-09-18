شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على تراجع بضغط من هبوط أسهم شركات الرقائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التداولات على تراجع اليوم الإثنين بضغط من تراجع أسهم شركات صناعة الرقائق وأسهم النمو.

ويترقب المتعاملون إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وقف رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مثلما تشير التوقعات.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 بواقع 5.19 نقطة أو 0.12 % إلى 4445.13 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 38.38 نقطة أو 0.28 % إلى 13669.96 نقطة عند الفتح.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 5.95 نقطة أو 0.02 % عند الفتح إلى 34612.29 نقطة.