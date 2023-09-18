شكرا لقرائتكم خبر عن 4 استراتيجيات لضمان الاستخدام الفعال للخطط التسويقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد التسويق أمرًا ضروريًا للنجاح في بيئة الشركات الحالية سريعة الخطى والمتغيرة دائمًا، ولا يعد إنفاق المال مرادفا بالضرورة للنجاح في العملية التسويقية. فعلى الرغم من أن العديد من الشركات تنفق الكثير من المال على التسويق، إلا أن بعض المكونات المهمة غالبًا ما لا يتم اكتشافها أو استغلالها بشكل كافٍ. وفق ما ذكرت مجلة فوربس الأمريكية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه. وفي هذا الموضوع، تكشف فوربس عن أربع استراتيجيات تسويقية يتم تجاهلها بشكل متكرر يمكنها تجديد شركتك بالكامل والحصول على ميزة تنافسية وتحسين إمكانات النمو لشركتك من خلال دمج هذه الأساليب في حملاتك التسويقية، كالآتي:

الاستفادة الجيدة من مراجعة آراء العملاء

قد تؤدي آراء العملاء إلى إنشاء شركة أو تدميرها في العصر الرقمي. ومع ذلك، فإن الكثير من الشركات لا تحقق أقصى استفادة من هذا المورد التسويقي المهم. ولا تؤدي تعليقات العملاء الإيجابية إلى تعزيز المصداقية فحسب بل تدفع أيضًا عملاء جدد إلى عتبة الشركة.

وينصح الخبراء، بتشجيع العملاء الراضين على مشاركة تجاربهم من خلال منصات عبر الإنترنت مثل مراجعات شركة "جوجل" أو "يالب" أو المنتديات الخاصة بالصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تفاعل بشكل فعال مع تعليقات العملاء من خلال الاستجابة بسرعة ومهنية وإظهار التزامك برضا العملاء. من خلال الاستفادة من مراجعة ما قاله لعملاء، يمكنك بناء الثقة وتعزيز سمعتك عبر الإنترنت وجذب تدفق مستمر من العملاء الجدد.

إعطاء الأولوية للتخصيص

يبحث العملاء عن لمسة شخصية فعلى الرغم من أن استهداف شرائح واسعة من العملاء أمر ضروري، إلا أن التخصيص يمكن أن ينقل جهودك التسويقية إلى المستوى التالي. ويمنح نهج التسويق الرقمي الشركة ميزة على منافسيها، مثلما يتمتع المصمم الشخصي بميزة احترافية على مندوب مبيعات التجزئة. ويمكنك تعزيز تجربة عملائك من خلال تصميم العروض والتوصيات بناءً على التفضيلات الفردية. ولتحقيق هذا التأثير، استعن بسجل الشراء والمعلومات السكانية لضبط الحملات التسويقية.

كما يجب الإنتباه إلى أن المتسوقين يتعاملون بحذر مع الاستخدام المتزايد للأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. وينصح بتعزيز تعامل العملاء مع الموظفين لأن الذكاء الاصطناعي لا يغني عن التعامل البشري.

ركز على عائد الاستثمار

هناك مجموعة هائلة ومتنوعة من الشركات المتخصصة في التسويق الرقمي، ولكن المهم هو عائد الاستثمار في هذه الشركات وأدواتها متنوعة أيضًا. لذا تأكد من قياس جودة المنصات والمواقع الإعلانية الخاصة بشركة التسويق التي تقوم بالتسويق لك. ويعد الخيار الأفضل في وكالة التسويق هو الذي يركز على تأمين المواضع على المواقع ذات التصنيف الأعلى ويستخدم مجموعة واسعة من خيارات الإعلان، بما في ذلك فيسبوك وجوجل وبينكم إن.

جودة محتوى الفيديو

ازدادت شعبية محتوى الفيديو في السنوات الأخيرة، حيث يعد وسيلة ديناميكية لجذب انتباه العميل المحتمل بشكل لا مثيل له في أي قناة أخرى. ولسبب غريب، لا تستفيد العديد من الشركات بشكل كامل من هذه الأداة التسويقية القوية. فعندما يتم دمج محتوى الفيديو في استراتيجية تسويقية شاملة، فإنه يمكن أن يقدم العديد من الفوائد. ويمكنك إنشاء مقاطع فيديو جذابة تعرض منتجاتك، أو تقدم برامج تعليمية، أو تشارك قصص نجاح العملاء، أو تقدم لمحات من وراء الكواليس عن شركتك. كما يمكن في هذا السياق الاستعانة بمتخصصين ليقوموا بذلك بشكل احترافي.