شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 300% ارتفاعا بالاستثمارات الإماراتية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الإثنين 18-9-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، بالإضافة إلى أخبار أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

الإحصاء: 300.8% ارتفاعا فى قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال 2021/2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

وزير الاتصالات يعرض على رجال الأعمال المصريين بأمريكا تسهيلات صناعة وتصميم الإلكترونيات

يواصل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهود جذب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء مقرات في مصر بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب، ونقل أحدث تكنولوجيا لمصر للاستفادة منها في دعم خطة الدولة للتحول الرقمي وبناء القدرات الشابة، وخلال الفترة الماضية التقى الوزير مع كبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا.

رئيس الرقابة المالية: 66 مليار جنيه أقساط شركات التأمين خلال عام

قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم أقساط شركات التأمين بلغت 66 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس عام 2022 حتى يوليو عام 2023، وبلغ حجم التعويضات المسددة من شركات التأمين لعملائها خلال تلك الفترة 29.6 مليار جنيه.

المالية: سداد أكثر من 5.3 مليار جنيه قيمة خدمات صحية للمنتفعين حتى يوليو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات.

أسعار الذهب اليوم تسجل 2180 جنيها للجرام عيار 21 بمستهل تعاملات الأسبوع

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم بمستهل التعاملات الأسبوعية عند 2180 جنيها للجرام عيار 21، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1926 دولار.

متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى

أضاء المتحف القومي للحضارة المصرية، مساء أمس، واجهته باللون البرتقالي، احتفالًا باليوم العالمي لسلامة المرضي والذي يتم الاحتفال به يوم 17 سبتمبر من كل عام.

أحمد عز يبدأ شراء الراغبين في بيع "عز الدخيلة" بسعر 1250 جنيها للسهم.. غدًا

أعلنت شركة عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية-المساهم الرئيسي رجل الأعمال أحمد عز- عن فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري، والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب.