شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة أسبوع خضراء لأسهم دبي.. وشراء انتقائي في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تحول مؤشر سوق دبي المالي إلى دائرة المكاسب في اللحظات الأخيرة من جلسة تداولات، الاثنين، ليرتفع 0.12% عند مستوى 4048.42 نقطة، بدعم أسهم في قطاعات الصناعة والمرافق، فيما تراجعت أسهم المالية، بمؤشر سوق أبوظبي 0.64 %، إلى مستوى 9817 نقطة، وسط عمليات شراء انتقائية. وارتفع في سوق دبي، «الخليج للملاحة» 3.71% و«أرامكس» 1.38% و«العربية للطيران» 3.29%.

وخالف سهم «ألفا ظبي» التراجعات بارتفاعه 0.5%، بينما تدفقت سيولة جيدة نسيباً على سهم «برجيل القابضة»، قرب 100 مليون درهم، ليرتفع 3.27% إلى 3.16 درهم، بالتزامن مع إعلان الشركة منحها «أوراكل هيلث» عقداً بقيمة 125 مليون درهم، لتنفيذ منظومة شاملة متطورة للسجلات الطبية الإلكترونية. كما ارتفع سهم «فيرتغلوب» 0.28%، بالتزامن مع إعلان الشركة عن توقيع اتفاقية مع موانئ أبوظبي، لاستكشاف فرص التعاون في مصر والإمارات ومناطق جغرافية أخرى.

وسجلت سيولة الأسواق 1.4 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و305.6 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 319.5 مليون سهم، توزعت بواقع 223.84 مليون سهم في أبوظبي، و95.7 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 47 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 21436 صفقة.

سوق دبي

وجاء ارتفاع مؤشر سوق دبي، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم الصناعة والخدمات. وفي قطاع الصناعة، خالف سهم «سالك» ارتفاع معظم الشركات، ليتراجع 0.3%. وعلى صعيد قطاع المرافق، ارتفع «إمباور» 0.53% مقابل نزول «ديوا» 0.18% و«تبريد» 1.4%.

وبشأن العقار، ارتفع «ديار» 0.73%، و«تيكوم» 1.59%، مقابل تراجع «إعمار للتطوير» 1.2%، و«الاتحاد العقارية» 0.25%، بينما استقر «إعمار العقارية» عند مستواه السابق. وفي أسهم المالية، تراجع «دبي الإسلامي» 0.52%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.28%، و«جي إف إتش» 0.2%، مقابل ارتفاع «شعاع» 1.13% و«أمانات» 0.94%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي، تحت تأثر انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والطاقة والعقار. وتراجع في المالية «أبوظبي الأول» 0.44%، و«أبوظبي التجاري» 0.1%، و«العالمية القابضة» 1.3%، و«ملتيبلاي» 1.23%.

وفي قطاع الطاقة، تراجع «أدنوك للغاز» 0.29%، و«أدنوك للحفر» 0.51%، و«أدنوك للتوزيع» 0.79%، مقابل ارتفاع «دانة غاز» 0.57%، كما ارتفع في العقار سهم «الدار» 0.18%، و«منازل» 3.52%، مع استقرار «رأس الخيمة العقارية».

وارتفع في الاتصالات سهم «الياه سات» 1.57%، و«إي آند» 0.3%، كما ارتفع في قطاع الصناعة «موانئ أبوظبي» 1.79%، مقابل نزول «الجرافات البحرية» 1.2%، بينما استقرار «حديد الإمارات - أركان» من دون تغيير. وعلى صعيد الأسهم الأخرى، ارتفع «كيو القابضة» 0.84%، مقابل نزول «غذاء» 3.98%، و«أمريكانا» 2.29%.

توجه السيولة

وتصدر سيولة سوق العاصمة، سهم «العالمية القابضة» ب207.45 مليون درهم، مغلقاً عند مستوى 403.7 درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة 157.5 مليون درهم، وصولاً إلى سعر 4.03 درهم، ثم «ألفا ظبي» باستقطابه 126 مليون درهم، ليغلق عند مستوى 20.16 درهم، ورابعاً «برجيل»، الذي اجتذب 96.3 مليون درهم من السيولة، مغلقاً عند 3.16 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات بقيمة 68.3 مليون درهم، مغلقاً عند مستوى 17.3 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 50.4 مليون درهم مستقراً عند سعر 7.05 درهم، ثم «الخليج للملاحة» بتداولات ب36.75 مليون درهم، ليغلق عند 7.26 درهم، و«أرامكس»، الذي اجتذب 36.5 مليون درهم، وأقفل عند مستوى 2.19 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 46 مليون درهم محصلة شراء، منها 39.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و6.3 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 46 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 15.3 مليون درهم محصلة بيع العرب، و30.67 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 26.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 18 مليون درهم محصلة شراء العرب، و8 ملايين درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 26.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.98 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و22.2 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 22.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.4 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و21.1 مليون درهم محصلة بيع في دبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 22.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 21.1 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و1.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.