شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المهندسين تستحدث فئتي تميُز ضمن جائزتها الإبداعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضافت جمعية المهندسين فئتين جديدتين، ضمن الدورة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023-2024، الأولى من نوعها في الإمارات العربية المتحدة، والتي تسلط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج الهندسية المبتكرة. وتهدف الجائزة إلى نشر وتشجيع ثقافة التميز والإبداع والابتكار، وإبراز أهمية العمل الهندسي الوطني، وإذكاء روح التنافس والريادة والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة لمواكبة عجلة النمو العالمية المتسارعة.

وتشمل الفئتان الجديدتان جائزتي: أفضل شركة هندسية ناشئة، وأفضل بحث علمي في مجال الهندسة، واللتان أُضيفتا مؤخراً، ضمن فئة الشخصيات الاعتبارية، إلى جانب المشروع الهندسي الرائد، وأفضل شركة استشارات هندسية وأفضل شركة خدمات هندسية وأفضل شركة إنشاءات وأفضل شركة أو مؤسسة صناعية.

وقال المهندس عبدالله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين: «إن إضافة الفئات الفرعية الجديدة للجائزة هي خطوة إيجابية ستساعد على تعزيز الابتكار والتميز والاستدامة في القطاع الهندسي بالإمارات، كما تؤكد أهمية البحث والتطوير، من خلال تشجيع المهندسين على ابتكار منتجات وخدمات وحلول جديدة، تسهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع الإماراتي».

تَوزع الجوائز

وتُمنح جائزة أفضل شركة هندسية ناشئة لأفضل شركة تأسست، خلال السنوات الخمس الفائتة، ويقع مقرها الرئيسي أو الإقليمي في الإمارات، وجائزة أفضل بحث علمي في المجال الهندسي، لأفضل بحث راجعه خبراء ومحكمون ونُشر، خلال الخمس سنوات السابقة، من قبل فريق عمل داخل الإمارات وأحدث أثراً علمياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً. وأما فئة الأفراد، فتشمل جوائز الشخصية الريادية والمهندس المتميز والطالب الجامعي المتميز، بالإضافة إلى جائزة المهندس الواعد، والتي حملت اسم مهندس المستقبل للعام الفائت.

وتستقبل الجائزة المشاركات عبر موقعها، حتى 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مستهدفة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المجال والاستشاريين ومقدمي الخدمات الهندسية والشركات الصناعية والشركات الهندسية الناشئة والمقاولين وطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في المؤسسات التعليمية، ومراكز الأبحاث وأصحاب المشاريع وشركات إدارة المشاريع.

استراتيجية عمل

كما بدأت اللجنة المنظمة بعقد اجتماعات ولقاءات تعريفية، حول الجائزة، مع عدد من الجهات المستهدفة، بهدف استعراض استراتيجية عمل الجائزة، وأبرز التعديلات على بعض فئاتها، وآلية المشاركة والجمهور المستهدف. ووفقاً لرئيس الجمعية، فإن تنظيم الاجتماعات التعريفية، يعمل على تعزيز المشاركة في مختلف فئات الجائزة، ويعد استجابة لاستفسارات أفراد الجمهور المستهدف لتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة وتفاصيل الجائزة ومستجداتها، لضمان مطابقة الملفات المقدمة للشروط، ما يساهم في دعم مشاركتهم وفق أعلى المعايير ويعزز فرص الفوز بفئاتها المختلفة.

وتخصص جوائز نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 105,500 درهم، لتكريم الفائزين هذا العام. إلى جانب العديد من الميزات الأخرى، وتشمل تسليط الضوء على إنجازاتهم وإبرازها أمام جمهور واسع، حيث تحظى الجائزة باهتمام صناع القرار من مختلف القطاعات، ومن المرجح أن يختار أصحاب المصلحة الرئيسيون الفائزين من الشركات وأصحاب المشاريع الأفضل في القطاع الهندسي، لتنفيذ وتوريد أعمالهم المستقبلية، فضلاً عن كسب ثقة وولاء العملاء والجمهور وترسيخ العلامة التجارية، والتواصل والالتقاء مع المتخصصين، والاستفادة من التغطية الإعلامية والتسويقية للجائزة.