شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الروسي» يتوقع استمرار ارتفاع التضخم السنوي في الأشهر المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الروسي، الاثنين: «إنه يتوقع أن يستمر التضخم السنوي في الارتفاع في الأشهر المقبلة».

وفي تكرار لتعليقاته السابقة، أشار البنك إلى أن «التضخم يغذيه ضعف الروبل ونمو الطلب المحلي الذي يفوق العرض».

ويوم الجمعة الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13% وأعطى توجيهات متشددة، قائلاً: «إنه سيفكر في المزيد من الزيادات في الاجتماعات القادمة».

وتتوقع أن يتراوح التضخم السنوي بين 6 و7% في عام 2023، ثم يعود إلى هدفه البالغ 4% في عام 2024 ويظل قريباً من هذا المستوى. (رويترز)