شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أرامكو»: فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، الاثنين إن فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق والاقتصاد التنافسي والتكنولوجيا. وفي حديثه خلال مؤتمر البترول العالمي في كالغاري، أضاف الناصر أن رواية التحول الحالي في مجال الطاقة تستند إلى افتراضات وسيناريوهات غير واقعية. وقال «كانت النتيجة أن مزيج الطاقة المستهدف والجدول الزمني ليس لهما (صلة) بالواقع».

وخلال المؤتمر، دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات. وأضاف، أن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.

وردا على سؤال عن الطلب الصيني، قال الأمير عبد العزيز إن الوضع «ليس سيئا حتى الآن». وأضاف «لم يُحسم الأمر بعد. هذه هي المسألة الأساسية، لم يُحسم الأمر بعد».

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن هذه التخفيضات ستفضي إلى عجز كبير في السوق خلال الربع الرابع.

لكن الأمير عبد العزيز أشار إلى أن توقعات العرض والطلب لا يمكن الاعتماد عليها دائما. وقال «من الأفضل دائما اتباع الشعار الذي (أتبعه)، وهو «أنا أصدق ما أراه بعيني». عندما يكون الأمر واقعا وليس توقعات. نشكر الله على أن بوسعنا إنتاج المزيد».

وتحدث الأمير عبد العزيز عن دور وكالة الطاقة الدولية، قائلا «لقد انتقلت من (دور) توقع السوق وتقييمها إلى ممارسة المساندة السياسية».

وقال إن السعودية تسعى أيضا لإنتاج مصادر نظيفة من الهيدروجين والكهرباء والتجارة فيها، مشيرا إلى أن المملكة بحاجة إلى شراكات مع دول ومشترين ومستثمرين آخرين. (رويترز)